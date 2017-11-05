Арестован принц Саудовской Аравии

Аль-Валид бен Талал бен Абдель Азиз Аль Сауд, принц Саудовской Аравии, был арестован местной полицией по обвинению в коррупции. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, также были арестованы одиннадцать членов королевской семьи, десятки бывших министров и четверо действующих министров Саудовской Аравии.
Среди задержанных также числится и экс-госминистр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд. Ранее король Салман создал высший комитет по борьбе с коррупцией. Его возглавил кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Именно это ведомство санкционировало аресты. Задержанный принц является племянником короля саудитов, одного из богатейших людей планеты, состояние принца достигает 17 миллиардов долларов.
Известно, что аль-Валид также владеет долей в компании Four Seasons – ему и миллиардеру Биллу Гейтсу принадлежат 95 процентов. Помимо этого, у саудовского принца имеются большие доли и в других компаниях, известных во всем мире. В частности, принц владеет акциями Disney и 21st Century Fox. В Нью-Йорке ему принадлежит отель Плаза.