Черговий кривавий теракт в Афганістані

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В Афганістані знову неспокійно – про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на агентство ВВС.Так, близько восьмої вечора за місцевим часом у мечеті міста Герат (Афганістан) прогримів вибух, влаштований терористами. Правоохоронці повідомляють про двадцять дев’ять загиблих та десятки людей, які зазнали поранень різних ступенів тяжкості. З огляду на стан деяких потерпілих, кількість жертв може зрости. За попередніми даними, напад відбувся під час вечірньої молитви. Терористів було як мінімум двоє – смертник, який підірвав себе, та чоловік, який розстрілював мирне населення з вогнепальної зброї. Також деякі інформаційні агентства повідомляють про використання гранат.Обидва терористи загинули під час атаки. Тим не менш, за деякою інформацією їх могло бути більше – до семи осіб – принаймні, такі відомості оприлюднило державне телебачення Ірану. Герат вважається відносно спокійним регіоном Афганістану, в якому рідко здійснюються напади. Ця місцевість заселена здебільшого мусульманами-шиїтами. Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність. Навіть речник «Талібану», який раніше нападав на шиїтські мечеті, засудив цю атаку.