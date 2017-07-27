Йемен приближается к самой масштабной катастрофе, - ООН

Масштабный гуманитарный кризис в Йемене сопровождается крупнейшей за последние десятилетия эпидемией холеры, и такая ситуация совсем скоро приведет к глобальной катастрофе в этом государстве.
Как информирует replyua.net такое заявление прозвучало от глав ВОЗ, ВПП и Детского фонда ООН, которые совершили визит в Йемен. «На наших глазах разворачивается катастрофа, последствия которой ощутит еще не одно поколение йеменцев», заявили главы организаций. По их словам, ситуация требует внимания мирового сообщества, поскольку государству требуется незамедлительная помощь – гуманитарная поддержка. Только за последние три месяца в Йемене от холеры скончались почти две тысячи человек, число заболевших уже превышает 400 тысяч, однако темпы распространения холеры не сокращаются, а, напротив, продолжают увеличиваться.
Если ранее эксперты называли отсутствие чистой воды главной причиной распространения заболевания, то теперь они отмечают, что холера продолжает распространяться из-за голода в стране, отсутствия средств санитарии, отсутствия водоснабжения и разрушенной системы охраны здоровья.