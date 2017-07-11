Ученые: засуха на Ближнем Востоке скоро начнет только усиливаться

Засуха, которая наблюдается в странах Ближнего Востока, будет продолжаться еще около десяти тысяч лет, и со временем погодные условия будут становиться все хуже и хуже.
Как сообщает replyua.net, к такому выводу пришли специалисты из Университета Майами в Соединенных Штатах. Они заявили, что климат Ближнего Востока сильно изменился за последние 130 тысяч лет. Ученые внимательно изучили сталагмиты на северо-западе Ирана, в пещере Каре-Корд, и выяснили, что погодные условия в Северной Атлантике и на Ближнем Востоке были связаны друг с другом. Климатом на этих территориях управляли одни и те же механизмы. Колебания климата предположительно были связаны с изменениями в характере движения Земли по орбите или колебаниями в характере движения течений в океане.
Эксперты считают, что климат в странах Ближнего Востока может меняться каждые несколько тысяч лет, а сейчас эти территории находятся в так называемом засушливом и теплом периоде, который продлится еще не меньше десяти веков. При этом засуха будет только усиливаться, что приведет к невозможности выращивать даже те культуры, которые привыкли к засухе.