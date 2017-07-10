Катар настаивает на компенсации из-за блокады, устроенной другими странами

Катарские власти создают комитет, который займется вопросами возмещения убытков, нанесенных некоторыми странами, которые «отправили» Катар в изоляцию.
Как передает replyua.net со ссылкой на The Associated Press, такое заявление прозвучало от Али Аль Марри, прокурора Катара. Он заявил, что комитет рассмотрит абсолютно все заявления от тех компаний, частных лиц и организаций, которые понесли значительные убытки из-за наложенных ограничений со стороны других государств. «У нас есть люди, которые понесли убытки, бизнесмены, которые понесли убытки, банки, которые понесли убытки в результате этой блокады. И те, кто вызвал причиненный вред, должны выплатить им компенсацию», подчеркнул Марри.
По его словам, комитет будет использовать разные механизмы, в том числе и международные, чтобы потребовать компенсацию и в дальнейшем получить ее. В состав комитета, как сообщают СМИ, войдут министр иностранных дел, министр юстиции и другие высокопоставленные лица Катара. Напомним, что Катар является одной из богатейших стран мира.