Власти Ирака заявили о большой победе над «Исламским государством»

Хайдер аль-Абади, премьер-министр Ирака, заявил о том, что иракские войска одержали крупную победу на ИГИЛ – им удалось освободить Мосул от террористов. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, решающие бои произошли на этой неделе, а битва за город продолжалась с октября прошлого года.
«Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой», заявил официальный представитель иракского премьер-министра. Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат. Но в последние десять месяцев ИГИЛ был вынужден отступать под натиском иракских правительственных войск. Отстоять Мосул и освободить его от боевиков ИГИЛ иракской армии помогали суннитские отряды, шиитские ополченцы, бойцы курдской пешмерга.
Также боевиков в городе уничтожала и международная коалиция во главе с США, однако в ходе таких боев и авианалетов погибли тысячи мирных граждан – многие жители Мосула просто не смогли эвакуироваться из города и продолжали буквально находиться в плену исламских террористов.