валюта
СпецтемаПользователей удивила фотография G20 без президента России

Власти Ирака заявили о большой победе над «Исламским государством»

Власти Ирака заявили о большой победе над «Исламским государством»
Хайдер аль-Абади, премьер-министр Ирака, заявил о том, что иракские войска одержали крупную победу на ИГИЛ – им удалось освободить Мосул от террористов. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, решающие бои произошли на этой неделе, а битва за город продолжалась с октября прошлого года.

«Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой», заявил официальный представитель иракского премьер-министра. Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат. Но в последние десять месяцев ИГИЛ был вынужден отступать под натиском иракских правительственных войск. Отстоять Мосул и освободить его от боевиков ИГИЛ иракской армии помогали суннитские отряды, шиитские ополченцы, бойцы курдской пешмерга.

Также боевиков в городе уничтожала и международная коалиция во главе с США, однако в ходе таких боев и авианалетов погибли тысячи мирных граждан – многие жители Мосула просто не смогли эвакуироваться из города и продолжали буквально находиться в плену исламских террористов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
09 июл 2017
13743

Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Госсекретарь США Тиллерсон сегодня прибыл в Киев и провел в столице Украины две важных встречи. Первую с нардепом Найемом и компанией, в ходе которой выслушал рассказы о том, как все плохо, о том,

08 июл 2017
11541

Журналист: саммит G-20 показал, что Путин – голый король, которому нечего предложить этому миру кроме дестабилизации

Президент США Дональд Трамп – это еще не весь Запад, который представляют цивилизованные страны Европы. Трамп с Путиным не смогут ни о чем договориться, даже если очень сильно хотят или очень сильно

08 июл 2017
9899

Манн: хуже опозорить Германию за 72 года после Гитлера по-моему никому не удавалось

Гамбург встретил участников саммита «Большой двадцатки» невиданными ранее для Германии беспорядками. «Левая» Европа показывает свое истинное лицо. Несчастные жители припортовых районов вынуждены

09 июл 2017
9428

Политолог: «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним

Порошенко на брифинге с Госсекретарем США Тиллерсоном заявил: «Мы уверены, что Россия должна проявить добрую волю и прекратить убийства, прекратить войну, прекратить гибридные атаки не только на

Последние новости

Катар заявив про наміри отримати компенсацію через блокаду

Українська розвідка повідомляє про підготовку терактів на Донбасі спецслужбами Росії

Київ та Вашингтон домовились боротися з хакерами

Блогер: надеюсь, «украинские реформаторы» вспомнили Тиллерсону про багамский «Exxon Neftegas» и «Сахалин-1»?

Обговорюючи будь-яку тему, Тіллерсон наголошував на одному й тому ж – нардеп

Корчинский: обсуждаете Киву? Кива – это молодой Трамп!

Российские футболисты готовятся к новому допинговому расследованию ФИФА

Власти Ирака заявили о большой победе над «Исламским государством»

Росія зламала мережу атомних компаній у США – ЗМІ

Львівське сміття почали зважувати

Трамп и Тиллерсон сделали заявления по антироссийским санкциям

Трамп: пришло время конструктивного сотрудничества между Россией и США

Трамп сказав, до яких пір діятимуть санкції проти Росії

Пушков: на встречу с Порошенко Тиллерсону нужно было брать побольше валидола

Лідери нормандської четвірки проведуть переговори – Порошенко

У Китаї заявили про припинення співпраці з КНДР

Тіллерсон прокоментував призначення Волкера спецпредставником США в Україні

Трамп про зустріч з Путіним: довелося тиснути

Политолог: «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним

Смертельное ЧП на Донбассе: Жебривский сообщил о подробностях

 Новости за день