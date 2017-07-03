Власти Ирака готовятся объявить о победе над «Исламским государством»

Абдулхани аль-Ассади, генерал-лейтенант армии Ирака, заявил о том, что в ближайшее время власти страны объявят победу над «Исламским государством» - за восемь месяцев ожесточенных боев удалось освободить город Мосул от террористов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Телеграф, город удалось освободить от боевиков за восемь месяцев.
«В ближайшие несколько дней мы объявим об окончательной победе над «Исламским государством», заявил генерал. Отмечается, что в настоящий момент боевики «ИГИЛ» продолжают удерживать лишь небольшую часть Мосула – площадь в старом городе, и освободить эту территорию мешает лишь то, что в старом городе очень узкие улицы, а также и то, что там находится много мирных граждан.
Генерал добавил, что, по оценкам властей, в городе остаются не больше трехсот террористов, и они являются гражданами иностранных государств. Напомним, что ранее военным Ирака удалось освободить от «ИГИЛ» старинную мечеть «Ан-Нури», где несколько лет назад боевики провозгласили «халифат».