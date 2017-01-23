Манн: Палестина никогда не откажется от своих посольств

Израильский блогер Соломон Манн прокомментировал заявление Палестинской автономии о намерении разорвать отношения с Соединенными Штатами Америки и с Израилем в случае переноса американского посольства в Иерусалим, - передает replyua.net
Он пишет: «Думаю обе эти «ничтожные» страны напуганы до смерти: как, сама палестинская автономия откажется от своих посольств? Кстати... за содержание посольств Палестинской автономии платили до сих пор США и Израиль...»
Как сообщалось ранее, Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал, что в первые сто дней своего президентства он перенесет посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало ожесточенные протесты со стороны Палестинской автономии, поскольку для нее такой шаг США автоматически означает потерю этой территории и объявление войны. Сегодня лидер Палестинской автономии подчеркнул, что народ Палестины продолжает вести борьбу за независимость и не допустит, чтобы «у него отняли его землю».