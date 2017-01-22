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В Египте восстановлен музей, пострадавший от теракта

В Египте восстановлен музей, пострадавший от теракта
Reuters пишет, что музей исламского искусства в Египте вновь открылся, пережив двухлетнее восстановление после теракта, совершенного в 2014 году. В результате мощного взрыва, произошедшего в полицейском участке напротив музея, был серьезно поврежден фасад здания и десятки экспонатов, - передает replyua.net.

Музей исламского искусства содержит множество уникальных экспонатов, ценных для истории ислама. Он был открыт в 1903 году и закрылся единственный раз – в 2014 году, после того, как террорист-смертник взорвал себя в автомобиле возле полицейского участка, находящегося напротив здания музея.

Восстановительные работы финансировались ЮНЕСКО и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также Швейцарией, Соединенными Штатами Америки и Италией. Экспертам удалось спасти поврежденные экспонаты, представленные в тот момент на выставке, несмотря на то, что их более 4400. 19 из них пришлось собирать по кусочкам, которых в результате взрыва было собрано 179. Возраст некоторых экспонатов этого музея насчитывает более 1300 лет, они происходят не только из Египта, но и других мусульманских стран мира.
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