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У Ірані впав хмарочос. Є загиблі (ВІДЕО)

У Ірані впав хмарочос. Є загиблі (ВІДЕО)
У Тегерані – столиці Ірану – в результаті сильної пожежі завалився один з найстаріших хмарочосів міста. В результаті катастрофи загинуло близько 30-ти рятувальників. Про це повідомив у четвер державний телеканал “Press TV”, передає replyua.net.

За даними повідомлення, трагедія сталася сьогодні, 19-го січня, зранку. За попередніми даними з різних джерел, мінімум 70 людей постраждали, 23 людини було госпіталізовано. Наразі під завалами може знаходитися близько 20 – 25 осіб. Офіційного підтвердження кількості жертв немає. Поки представники правоохоронних органів блокували натовп власників магазинів, які хотіли увірватися до будівлі, щоб забрати свої цінні речі, пожежники протягом кількох довгих годин намагалися загасити пожежу.

Але після тривалого температурного впливу опори хмарочоса не витримали і якоїсь миті він фактично «склався». За попередньою інформацією, громадяни України під час інциденту не постраждали. Президент Ірану Хасан Рухані віддав наказ провести розслідування та з’ясувати причини падіння будівлі. Також у повідомленні не зазначається, чи знаходилися у будівлі інші люди, крім рятувальників, на момент її падіння. Наразі тривають рятувальні роботи з пошуку виживши під завалами.

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