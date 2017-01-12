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Ливия увеличила добычу нефти и поставила под угрозу планы ОПЕК - аналитик

Ливия увеличила добычу нефти и поставила под угрозу планы ОПЕК - аналитик
Финансовый аналитик Влад Пономарь сообщает, что правительство Ливии приняло решение увеличить добычу нефти более чем в 3 раза в течение последнего полугодия. По мнению блогера, это может стать серьезным препятствием для реализации планов ОПЕК и России по повышению цен на нефть, - передает replyua.net.

Пономарь пишет, что западные СМИ сообщили об увеличении Ливией объемов добычи нефти. Как сообщалось ранее, такие же решения приняли Иран и Ирак, которые с начала 2017 года начали активно продавать запасы своей нефти. По мнению аналитика, это станет серьезной проблемой в реализации планов стран ОПЕК и России, которые 30 ноября прошлого года заявили о сокращении добычи нефти, что сразу спровоцировало огромный скачек ее цены.

Пономарь сообщает, что с 2011 года Ливия уменьшила добычу нефти из-за внутригосударственных конфликтов, однако в течение последнего года ей удалось возобновить прежние объемы добычи. Он соощает: «Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. в конце прошлого года смогла достичь соглашения с повстанцами и боевиками, что позволило возобновить добычу нефти более, чем в три раза». Также аналитик сообщает, что только в течение прошедшей недели Ливия добыла 708 тысяч баррелей нефти.
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