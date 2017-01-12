Израиль и Палестина не будут участвовать в переговорах по ближневосточному конфликту в Париже



Reuters пишет, что Биньямин Нетаньяху во время выступления на пресс-конференции назвал ближневосточный переговорный процесс «фальсификацией» и отказался принимать участие во встрече мировых лидеров в Париже, -



Нетаньяху заявил, что переговоры, которые должны состояться в Париже в конце этой недели, являются «фальсификацией». Франсуа Олланд, выступивший их инициатором, полагает, что наоборот, эта встреча должна снять нарастающее напряжение вокруг палестино-израильского конфликта. По мнению премьер-министра Израиля, эти переговоры лишь навредят его стране. Он отметил: «Они лишь подтолкнут мир в обратном направлении». Также Нетаньяху сообщил, что его страна не будет участвовать в этих переговорах.



Олланд, инициировавший эти переговоры, надеется, что их участниками станут представители 72 различных стран. Правящая администрация Палестинской автономии приветствовала эту инициативу, хотя отметила, что своих делегатов на переговоры присылать не будет. Этот отказ палестинских лидеров вступать в прямой контакт с израильскими властями продиктован событиями, произошедшими еще в 1967 году – Палестина не будет вести прямые переговоры с Израилем, копа тот удерживает ее территории оккупированными.

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Горячая тема: Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток Reuters пишет, что Биньямин Нетаньяху во время выступления на пресс-конференции назвал ближневосточный переговорный процесс «фальсификацией» и отказался принимать участие во встрече мировых лидеров в Париже, - передает replyua.net Нетаньяху заявил, что переговоры, которые должны состояться в Париже в конце этой недели, являются «фальсификацией». Франсуа Олланд, выступивший их инициатором, полагает, что наоборот, эта встреча должна снять нарастающее напряжение вокруг палестино-израильского конфликта. По мнению премьер-министра Израиля, эти переговоры лишь навредят его стране. Он отметил: «Они лишь подтолкнут мир в обратном направлении». Также Нетаньяху сообщил, что его страна не будет участвовать в этих переговорах.Олланд, инициировавший эти переговоры, надеется, что их участниками станут представители 72 различных стран. Правящая администрация Палестинской автономии приветствовала эту инициативу, хотя отметила, что своих делегатов на переговоры присылать не будет. Этот отказ палестинских лидеров вступать в прямой контакт с израильскими властями продиктован событиями, произошедшими еще в 1967 году – Палестина не будет вести прямые переговоры с Израилем, копа тот удерживает ее территории оккупированными.