Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане

Associated Press пишет, что власти ОАЭ заявили об убийстве 5 сотрудников дипломатического ведомства в результате взрыва в южной части Афганистана. Вчера в Кандагаре был совершен теракт, в результате которого погибли одиннадцать человек - сообщает replyua.net.
Как сообщалось ранее, вчера талибы совершили теракт в центральной части Кабула, на улице, где находиться большое количество офисов государственных органов и частных компаний. В результате этого нападения пострадали более 60 человек. Кроме этого, еще один теракт был совершен талибами вчера в Кандагаре. Объектом нападения стала резиденция губернатора провинции Хомаюн Азизи, в которой находились дипломаты и чиновники.
В числе погибших оказались пятеро дипломатических служащих ОАЭ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов назвало это нападение «целенаправленной акцией», в стране объявлен траур. В результате мощного взрыва ранения получили 18 человек, 24 погибли. По версии следствия, взрывное устройство было спрятано в одном из диванов гостевой комнаты резиденции, и детонировало в момент, когда в ней проходила встреча. Власти Афганистана заявили об аресте нескольких подозреваемых, однако какая именно террористическая организация совершила теракт пока неизвестно.