валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане

Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане
Associated Press пишет, что власти ОАЭ заявили об убийстве 5 сотрудников дипломатического ведомства в результате взрыва в южной части Афганистана. Вчера в Кандагаре был совершен теракт, в результате которого погибли одиннадцать человек - сообщает replyua.net.

Как сообщалось ранее, вчера талибы совершили теракт в центральной части Кабула, на улице, где находиться большое количество офисов государственных органов и частных компаний. В результате этого нападения пострадали более 60 человек. Кроме этого, еще один теракт был совершен талибами вчера в Кандагаре. Объектом нападения стала резиденция губернатора провинции Хомаюн Азизи, в которой находились дипломаты и чиновники.

В числе погибших оказались пятеро дипломатических служащих ОАЭ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов назвало это нападение «целенаправленной акцией», в стране объявлен траур. В результате мощного взрыва ранения получили 18 человек, 24 погибли. По версии следствия, взрывное устройство было спрятано в одном из диванов гостевой комнаты резиденции, и детонировало в момент, когда в ней проходила встреча. Власти Афганистана заявили об аресте нескольких подозреваемых, однако какая именно террористическая организация совершила теракт пока неизвестно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
Важное за сутки
11 янв 2017
6700

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает

11 янв 2017
4810

Эксперт назвал место, в котором Путин может начать войну в Европе

В интервью изданию «Обозреватель» Евгений Ярошенко, являющийся экспертом в сфере международной политики, выразил мнение, что если российский президент Владимир Путин все же примет решение о нападении

Последние новости

Плотницький хоче розраховуватися з Україною за воду її ж вугіллям

Каздобина: Олещук представил вредный текст для читателя

Айдер Муждабаев: В России не спасет клише «я вне политики»

У СЦКК пояснили, для чого бойовики так довго тримають ситуацію в Маріуполі напруженою

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане

Гройсман объяснил, почему 400 тысяч украинцев получают пенсии меньше тысячи гривен

Глава правительства озвучил главные направления министерств в этом году

Европа замерзает, а в Австралии погибают животные из-за 45-градусной жары

Составлен рейтинг идеальных островов для отдыха в Европе

Пономарь о буржуазных взглядах здравого смысла

З Надією Вікторівною завжди домовимося: Плотницький готовий до переговорів з Савченко у будь-який момент

Бессмертный: Савченко еще не в курсе, к чему приведут ее действия

Волонтер: Савченко подарила мошенникам «золотую» возможность нажиться на горе людей

У Харкові посадили за решітку Інтернет-сепаратиста

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

Гройсман рішуче налаштований змінити систему зайнятості: Дармоїдів не буде

Трамп потребовал, чтобы Конгресс отменил главную реформу Барака Обамы

Импорт бананов и цитрусовых в Украину резко увеличился

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: 1 загиблий та 3 поранено

 Новости за день