ИГИЛ совершила теракт в Багдаде

ВВС сообщает, что в результате взрыва в Багдаде погибли 11 человек, десятки получили ранения. Министр внутренних дел Ирака заявил, что охранники открыли огонь по подозрительному автомобилю, который впоследствии был подорван джихадистом, - передает replyua.net.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» - сообщение об этом сегодня прозвучало на сайте информационного агентства ИГИЛ. В районе Багдада, где было совершено нападение, в основном проживают мусульмане-шииты. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, приехал на овощной рынок – одно из самых людных мест этого района. Подобная атака была проведена 2 января – тогда погибли 35 человек.
Количество терактов выросло с момента начала наступательной операции правительственных войск Ирака на Мосул, который в течение двух лет удерживался боевиками ИГИЛ. В декабре войскам коалиции удалось захватить лишь северные районы, в данный момент идет борьба за центр города.