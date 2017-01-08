Турецкие войска будут выведены с северной части Ирака

Между официальной Анкарой и Багдадом удалось достигнуть соглашения, предусматривающего выведение турецких военнослужащих с расположенной рядом с городом Башик, что в северной части Ирака, передает replya.net со ссылкой на Reuters. Согласно заявлению главы иракского правительства Хайдера аль-Абади, такой договоренности удалось достичь во время встречи с премьер-министром Турции Бинали Йилдиримом. Каких-то подробностей данного соглашения пока нет, но совершенно четко известно о взятом на себя обязательстве со стороны Анкары с уважением относиться к суверенитету Ирака. Более того, обе страны обязались не вмешиваться во внутреннеполитический курс друг друга.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года иракские власти обвинили Анкару в том, что она нарушила суверенитет страны после ввода своих военнослужащих на территорию Ирака. Такое заявление распространили в пресс-службе главы иракского правительства. В свое время Анкара приняла решение направить более ста своих военнослужащих недалеко от населенного пункта Мосул в северной части Ирака, чтобы провести обучение военных иракских курдов. Согласно данным источника в оборонном ведомстве США, озвученная турецкими властями инициатива не имеет отношения к деятельности коалиции во главе с Вашингтоном.