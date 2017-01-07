В Саудовской Аравии будут проведены масштабные реформы

Reuters пишет, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман сегодня заявил, готовится к проведению глубоких реформ в стране и разрабатывает стратегию против консервативных духовных лидеров, которые попытаются ему помешать, - передает replyua.net.
31-летний кронпринц Саудовской Аравии, возглавляющий экономические реформы, сегодня заявил, что разработал единую стратегию, которая позволит избежать негативной реакции каких-либо религиозных консерваторов, выступающих против его плана. Он пообещал провести самые радикальные реформы в стране из тех, которые когда-либо проводились. Всех, кто будет заниматься подстрекательством или прибегнут к насилию, по его словам, постигнет наказание.
По мнению принца, яростными противниками его реформ являются лишь несколько духовных лидеров государства – остальных клириков королевства можно убедить поддержать реформы посредством взаимодействия и диалога. Свое видение экономических реформ принц изложил в стратегии «Видение 2030 года». Его план состоит в том, чтобы отойди от добычи и продажи нефти как основного источника доходов государства, укрепить экономическую мощь страны и провести незначительные социальные реформы.