валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

В Саудовской Аравии будут проведены масштабные реформы

В Саудовской Аравии будут проведены масштабные реформы
Reuters пишет, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман сегодня заявил, готовится к проведению глубоких реформ в стране и разрабатывает стратегию против консервативных духовных лидеров, которые попытаются ему помешать, - передает replyua.net.

31-летний кронпринц Саудовской Аравии, возглавляющий экономические реформы, сегодня заявил, что разработал единую стратегию, которая позволит избежать негативной реакции каких-либо религиозных консерваторов, выступающих против его плана. Он пообещал провести самые радикальные реформы в стране из тех, которые когда-либо проводились. Всех, кто будет заниматься подстрекательством или прибегнут к насилию, по его словам, постигнет наказание.

По мнению принца, яростными противниками его реформ являются лишь несколько духовных лидеров государства – остальных клириков королевства можно убедить поддержать реформы посредством взаимодействия и диалога. Свое видение экономических реформ принц изложил в стратегии «Видение 2030 года». Его план состоит в том, чтобы отойди от добычи и продажи нефти как основного источника доходов государства, укрепить экономическую мощь страны и провести незначительные социальные реформы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты
Важное за сутки

Последние новости

Шварценеггер відповів на критику Трампа

Військовий бунт у Кот-д’Івуарі завершився переговорами

Аброськін: у Костянстинівці затримали трьох терористів

Рятувальники розповіли про кількість знеструмлених населених пунктів

В Саудовской Аравии будут проведены масштабные реформы

Блогер: американці тренуються збивати російські Су

ГСЧС о погоде: Ситуация в Украине полностью контролируема

Скончался экс-президент Португалии Марио Соарес

Блогер розповів що саме обвалить ціни на нафту у наступному році

Муждабаев: россияне пытаются выжить в оруэлловском мире

Блогер розповів навіщо Путіну потрібна «масовка»

Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса

Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти

ФБР розповіла про винуватця стрілянини у Флориді

В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину

Премьер-министр Турции прибыл с официальным визитом в Ирак

Плотницкий: в 2017-м война на Донбассе должна закончиться миром

У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі

От Антарктиды в ближайшее время отколется огромный айсберг

Портников: разведка США задала направление будущим отношениям Трампа с Путиным

 Новости за день