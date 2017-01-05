Терористи залишились без зарплатні

Доволі значні зміни відбулись у фінансовому забезпеченні терористів угруповання «Ісламська держава», - про це інформує replyua.net з посиланням на видання «Росбалт».
Так, мешканці міста Мосул, яке наразі знаходиться під контролем терористів, розповіли про значні зміни у грошовому забезпеченні бойовиків Ісламської держави. За їх словами, раніше пересічний терорист щомісяця отримував близько трьохсот п’ятдесяти доларів США, зараз же виплати бойовикам припинились. Причиною цього називають серйозні руйнування, яких зазнала нафтова інфраструктура – а саме вона приносила Ісламській державі основний дохід. Новим джерелом заробітку для бойовиків стали чималі хабарі, які вручають їм місцеві мешканці за дозвіл покинути місто напередодні штурму міста військовими, який передбачається найближчим часом.
Зауважимо, що Мосул перебуває під контролем бойовиків з 2014 року. Наразі триває операція зі звільнення цього іракського міста, яка почалась ще в середині жовтня минулого року – обєднані війська вже вийшли до передмість Мосула. У рамках цієї операції з терористами боряться, нарівні з іракськими урядовими військами, місцеві підрозділи, курдські збройні угруповання та авіація антитерористичної коаліції.