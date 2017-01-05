Израильская полиция провела повторный допрос Нетаньяху

The Guardian сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вновь допрошен полицией в связи с делом о коррупции. Как сообщалось ранее, его обвиняют в получении дорогих подарков от бизнесменов, - передает replyua.net.
Нетаньяху не отрицает, что принял в качестве подарков от двух бизнесменов два дорогих костюма, однако отрицает свою вину в совершении коррупционного деяния. Сегодня состоялся уже второй его допрос в этом деле. Первый допрос Нетаньяху происходил в его резиденции в понедельник и продлился около трех часов. Журналисты не были допущены к зданию и остались без каких-либо официальных комментариев со стороны властей. О продолжительности сегодняшнего допроса, также происходившего в его резиденции, пока ничего не известно.
Израильские СМИ пишут, что Нетаньяху часто принимает «благотворительность» от бизнесменов как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину, называя все обвинения против себя «охотой на ведьм», ведущейся против него и его семьи.