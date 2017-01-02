В числе жертв стамбульского теракта оказался голливудский продюсер

Издание «Independent» сообщает, что сегодня выяснилось, что одним из погибших в ходе теракта ИГИЛ в новогоднюю ночь в Стамбуле оказался голливудский продюсер Абис Ризви, гражданин Индии, - передает replyua.net.
Ризви стал одним из двух индусов, убитых террористом «Исламского государства» в ночном клубе в турецкой столице. Отец погибшего сегодня прибыл в Стамбул, чтобы забрать его тело в Индию. Все его родственники собрались в Мумбаи для проведения траурной церемонии. По словам полиции, тело Ризви достигнет Мумбаи в среду. Ночной клуб под названием «Reina», расположенный на берегу Босфора, всегда был популярным местом отдыха среди знаменитостей.
На ныне недоступном веб-сайте клубе, где произошел теракт, указывалось: «В пределах страны клуб «Reina» стал важным туристическим местом и развлекательным центром, в котором иностранные президенты обсуждали международные вопросы, бизнесмены заключали сделки на сотни миллиардов долларов, а мировые звезды получали удовольствие».