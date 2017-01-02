Вибух у Багдаді: Кількість загиблих зросла до 35 людей

В наслідок потужного вибуху замінованого автомобіля у Багдаді загинуло 35 осіб. Про це у понеділок повідомляє видання ВВС, передає replyua.net.
У повідомленні підкреслили, що серед загиблих в результаті теракту було троє представників поліції. В той самий час у тексті інформаційного листа зазначили, що 61 людина отримала поранення. Як повідомлялося раніше, в результаті вибуху в Багдаді загинуло 17 людей. Замінований завчасно автомобіль, який знаходився на насиченій натовпом людей площі в районі Садр, що у передмісті Багдату, вибухнув з великою силою.
Наразі, як відомо, жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за даний інцидент. Проте в Багдаді терористична організація «Ісламська держава» регулярно здійснює терористичні акти в районах, які населені мирними громадянами. Раніше також повідомлялося про те, що в результаті трьох вибухів, які сталися минулої суботи, загинуло 29 людей. Раніше стало відомо, що терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі: під час святкування нового року до одного з нічних клубів турецького міста зайшов терорист у костюмі Діда Мороза; діставши автомат Калашникова він почав розстрілювали гостей закладу. В результаті 39 загиблих та 69 поранених. Серед жертв та потерпілих українців немає.