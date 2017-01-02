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Вибух у Багдаді: Загинуло 17 людей

Вибух у Багдаді: Загинуло 17 людей
Нещодавно стало відомо, що в результаті вибуху закладеної в автомобілі бомби у передмісті Багдаду загинуло щонайменше 17 осіб. Про це у понеділок, 2-го січня, повідомляє видання Al Arabiya, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що вибух стався на насиченій натовпом площі в районі Сард, що знаходиться у передмісті Багдаду. Зазначається, що крім загиблих поранення отримали ще 35 людей. На даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за цей теракт. Проте, як відомо, терористичне угрупування «Ісламська держава» в Багдаді регулярно здійснює терористичні акти. Від вибухів бомб терористів тут часто гинуть мирні мешканці. В результаті трьох вибухів у Багдаді, які сталися напередодні Нового року, згідно з офіційними даними, загинуло 29 людей.

Як повідомлялося раніше, за теракт у турецькому місті Стамбул, в результаті якого загинуло 39 людей, а поранення отримали 69, відповідальність на себе взяла терористична організація «Ісламська держава». З повідомленням про те, що їхньому терористу, який «виконував благословенну місію, вдалося ліквідувати християн, які святкували відступницьке свято», ISIS підтвердило свою причетність до теракту в нічному клубі.
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