Виновник теракта в Стамбуле до сих пор неясен

Reuters пишет, что глава турецкого правительства Бинали Йылдырым заявил, что правоохранительным органам и службам безопасности все еще не удалось установить, кто несет ответственность за теракт, произошедший в стамбульском клубе в новогоднюю ночь, - передает replyua.net.
Премьер-министр Турции сообщил, что расследование теракта идет полным ходом, спецслужбы страны и полиция собирают улики, которые помогут установить виновных в произошедшем в ночном клубе столицы во время празднования Нового года. В то же время, ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее. Как сообщалось ранее, в результате стрельбы в ночном клубе погибли тридцать девять человек, десятки получили ранения.
Йылдырым заявил: «Нам уже открылись некоторые детали, однако окончательные выводы уже делать рано. Мы направили все силы на достижение конкретного результата. Сотрудники полиции и спецслужбы будут обмениваться информацией, полученной ими в ходе следствия».