Эрдоган сделал заявление в связи с терактом в новогоднюю ночь

Издание «Independent» сообщает, что президент Турации Тайип Эрдоган обратился сегодня к народу страны с заявлением в связи со случившимся в ночном клубе столицы во время празднования Нового года, - передает replyua.net.
Эрдоган заявил: «Наша страна будет бороться против террора до конца. Они пытаются сеять хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну при помощи гнусных нападений, которые направлены против гражданских лиц. Но мы будем бороться против террора до конца». Как сообщалось ранее, сегодня в ночном клубе в Стамбуле произошел теракт – человек, одетый в костюм Санта-Клауса, достал огнестрельное оружие и начал стрелять по посетителям. По предварительным данным, в клубе в момент стрельбы было несколько сотен людей. По меньшей мере 39 человек погибли, десятки получили ранения.
Президент Турции заявил: «Наша страна уничтожит сам источник угрозы. И хотя до сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся, ИГИЛ и курдские группировки организовывали подобные нападения в прошлом. Как нация, мы будем бороться до конца не только против вооруженных нападений террористических группировок, но и против сил, которые стоят за ними, а также против экономических и социальных атак». Он добавил: «Мы должны хранить нашу выдержку, как нация, сплоченная как никогда, и никому не дадим возможность вести эти грязные игры».