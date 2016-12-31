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Власти Египта заявили о завершении расследования авиакатастрофы рейса MS804

Власти Египта заявили о завершении расследования авиакатастрофы рейса MS804
Reuters пишет, что власти Египта заявили, что завершили расследование авиакатастрофы самолета EgyptAir, летевшего рейсом MS804 из Парижа в Каир, - передает replyua.net.

Египетские власти сообщили, что расследование крушения пассажирского самолета подошло к концу. Сегодня они заявили, что с завтрашнего дня начнут передачу тел погибших родственникам и близким. Как сообщалось ранее, самолет, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, упал в воды Средиземного моря 19 мая 2016 года. Все 66 пассажиров и члены экипажа погибли.

В ходе поисковой операции и расследования удалось обнаружить тела 40 граждан Египта и 15 граждан Франции. Как сообщалось ранее, на телах многих жертв и одежде были найдены следы взрывчатки, однако французская сторона оспаривает эти результаты, заявляя, что существуют и другие причины, по которым следы взрывчатых веществ могли оказаться на телах погибших. Несмотря на то, что расследование завершилось, какой-либо официальной версии египетскими властями выдвинуто не было. Причины аварии остались невыясненными.
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