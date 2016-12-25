Манн: реакция палестинцев на антиизраильскую резолюцию не заставила себя ждать

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке сообщает, что в Палестинской автономии отреагировали на антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятую в пятницу, - информирует replyua.net.
Манн пишет: «Исламский джихад», ХАМАС (правящая в секторе Газа палестинское исламистское движение и политическая партия), а также правящая в «Палестинской автономии» партия ФАТХ приветствовали антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, за которую радостно проголосовали почти все его члены».
Манн добавляет: «Правительство Израиля заранее заверило ООН, что выполнять резолюцию не собираются, а инициаторам ее вынесения пообещало в скором времени много веселого и приятного». Как сообщалось ранее, в субботу Израиль отозвал всех послов из 12 стран, поддержавших резолюцию. Таким образом, послы были отозваны из Великобритании, Франции, России, Китая и других государств. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил этого документ как «незаконный». В резолюции указывается, что «израильские поселения на палестинских территориях являются вопиющим нарушением международного права». США, обычно поддерживающие подобные резолюции, в этот раз воздержались от голосования. Также Министр обороны Израиля сегодня заявил, Израиль прекратил гражданскую координацию с палестинцами при сохранении координации безопасности.