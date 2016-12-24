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В Турции начато расследование против 10 000 пользователей социальных сетей

В Турции начато расследование против 10 000 пользователей социальных сетей
Как сообщалось ранее, в Турции были уволены или отданы под суд более 30 000 политиков, военнослужащих, чиновников, преподавателей, учителей, врачей и журналистов, которых власти подозревают в подготовке или причастности к организации неудавшегося военного переворота. Следующими на очереди стали социально-активные пользователи социальных сетей, - передает replyua.net со ссылкой на Reuters.

Власти Турции сегодня заявили о начале расследования против 10 000 пользователей социальных сетей, которые подозреваются в поддержке терроризма, а также причастности к неудавшемуся июльскому путчу. По мнению властей, эти меры необходимы для полного искоренения сторонников переворота и других террористов. Министерство иностранных дел Турции заявило, что с сегодняшнего дня в стране начата борьба с терроризмом в социальных сетях.

По мнению правозащитных организаций и многих европейских стран, власти Турции используют неудавшийся военный переворот как предлог для уничтожения инакомыслия. В течение последних шести месяцев были арестованы 3710 человек. 1656 из них были официально выдвинуты обвинения. 1970 были освобождены, однако находятся под контролем правоохранительных органов.
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