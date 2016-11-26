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Ірак не буде обмежувати власний видобуток нафти

Ірак не буде обмежувати власний видобуток нафти
У Іраку заявили, що хочуть вищих цін на нафту та наголосили, що будуть робити все необхідне для того, щоб не обмежувати власний видобуток чорного золота. Про це розповів керівник зовнішньополітичного відомства Іраку Абдул Карім Аль-Джафарі, виступаючи на лекції у Варшаві, яка була організована фундацією Казімежа Пулаского, пише агентство «Укрінформ», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день ми ведемо переговори з ОРЕС для того, щоб надати Іраку спеціальні умови. Наша мета – утримувати ціну на нафту на дещо завищеному рівні», - зазначив він. Аль-Джафарі заявив, що Ірак поважає думку інших партнерів ОРЕС щодо необхідності обмежити видобуток нафти, але на сьогоднішній день перед країною стоять деякі складні завдання.

«Майже ввесь державний бюджет Іраку побудований на видобутку та експорту нафти. На сьогоднішній день нікому не секрет, як сильно постраждав Ірак за останній час. Дуже багато грошей йде на боротьбу з терористами «Ісламської держави», країна пережила економічний обвал, плюс процес виходу з війни. Я переконаний, що світове співтовариство це зрозуміє», - розповів міністр закордонних справ Іраку. Як відомо, ОРЕС об’єднує перевізників нафти з 14-ти країн світу. Вони контролюють приблизно 42% світового видобутку нафти.
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