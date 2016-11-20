Турция вступит в союз с Россией и Китаем - Эрдоган

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Турции Тайип Эрдоган заявил сегодня, что его страна не будет вступать в Европейский союз «любой ценой», а вместо этого может стать частью блока в составе Китая, России и стран Центральной Азии.
Информационное агентство сообщает, что перспективы членства Турции в НАТО и ЕС выглядят куда более отдаленными, чем до начала переговоров об этом 11 лет назад. Эрдоган был подвергнут жесткой критике со стороны европейских лидеров за его кампанию в отношении лиц, связанных с организацией неудавшегося государственного переворота. Турция, в свою очередь, критиковала ЕС за невыполнение обещания о предоставлении ей статуса полноправного члена союза.
«Турция должна чувствовать себя в своей тарелке, а не бороться за право быть признанной. Почему бы ей не вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, став еще более верным союзником Китая и России», - заявил Эрдоган. Как известно, в состав этой организации также входит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Формальным поводом для ее создания стали угрозы, идущие от соседнего с ними Афганистана: радикальные исламисты и незаконный оборот наркотиков. Также президент Турции пообещал, что референдум о необходимости вступления страны в ЕС состоится в 2017 году.
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