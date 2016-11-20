валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Турция вступит в союз с Россией и Китаем - Эрдоган

Турция вступит в союз с Россией и Китаем - Эрдоган
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Турции Тайип Эрдоган заявил сегодня, что его страна не будет вступать в Европейский союз «любой ценой», а вместо этого может стать частью блока в составе Китая, России и стран Центральной Азии.

Информационное агентство сообщает, что перспективы членства Турции в НАТО и ЕС выглядят куда более отдаленными, чем до начала переговоров об этом 11 лет назад. Эрдоган был подвергнут жесткой критике со стороны европейских лидеров за его кампанию в отношении лиц, связанных с организацией неудавшегося государственного переворота. Турция, в свою очередь, критиковала ЕС за невыполнение обещания о предоставлении ей статуса полноправного члена союза.

«Турция должна чувствовать себя в своей тарелке, а не бороться за право быть признанной. Почему бы ей не вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, став еще более верным союзником Китая и России», - заявил Эрдоган. Как известно, в состав этой организации также входит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Формальным поводом для ее создания стали угрозы, идущие от соседнего с ними Афганистана: радикальные исламисты и незаконный оборот наркотиков. Также президент Турции пообещал, что референдум о необходимости вступления страны в ЕС состоится в 2017 году.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
33124

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что

20 ноя 2016
32971

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины. Как передает replyua.net, недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб


Последние новости

В Крыму в районе горы Демерджи заблудились два украинца - СМИ

Блогер розповів чому не варто сліпо довіряти МВФ

Подозрительное затишье: количество обстрелов на Донбассе снизилось

Блогер розповів, що відбулось приємного останнім часом в Україні

Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым

Самопровозглашенные республики жестоко уничтожают шахты

Чи є в українців друзі серед росіян? У мережі обговорюють дискусію між Ходорковським і Муджабаєвим

Даля Грибаускайте: Литва готова к любым действиям Кремля

Социальные сети высмеяли "жизнь политических животных" в Раде (ВИДЕО)

Порошенко заявил, что экономика Украины прошла пик кризиса

На Донбассе правоохранители задержали одного из организаторов «референдума»

Турция вступит в союз с Россией и Китаем - Эрдоган

Боровой: немного интересной экономической статистики

Обнародован рейтинг самых развитых мегаполисов на планете

Королева Елизавета готовится к встрече с Трампом

Дружба Путина и Дутерте может стать новой угрозой для Запада - Reuters

В понедельник центр Киева перекроют в связи с празднованием годовщины Революции достоинства

Срна собирается перейти в «Барселону»

Жители Воронежа вышли на митинг против действий Путина в Сирии

Слушания по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме начнутся 21 ноября

 Новости за день