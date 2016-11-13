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ЗС Іраку заявили, що місто Німруд звільнене від терористів ISIS

ЗС Іраку заявили, що місто Німруд звільнене від терористів ISIS
Урядові війська Іраку заявляють, що їм вдалося очистити стародавнє ассирійське місто Німруд від представників терористичної організації ISIS. Про це сьогодні, 13-го листопада, пише видання ВВС, передає replyua.net.

«Військовослужбовці 9-ї бронетанкової дивізії звільнили окуповане «Ісламською державою» місто Німруд. Підтвердженням цього є підняті над будівлями прапори Іраку», - розповіли іракські військові. Географічно Німруд знаходиться в 30-ти кілометрах на південний схід від міста Мосул. Наразі дане місто ще перебуває під контролем терористів ISIS, проте урядові війська Іраку також не здаються і продовжують вести бойові дії за звільнення даного населеного пункту.

Як відомо, Німруд знаходився під контролем терористичного угрупування ISIS протягом 2-х років. Навесні минулого року політики та історики різко засуджували «Ісламську державу» за те, що в її представники руйнували історико-культурні пам’ятки, які були збудовані ще у 13-му сторіччі до нашої ери. Проте в ISIS заявили, що храми та статуї – це фальшиві ідоли, які підлягають беззаперечному знищенню, не зважаючи на їхню історичну цінність. Наразі експерти встановлюють розміри завданих збитків.
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