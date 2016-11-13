ЗС Іраку заявили, що місто Німруд звільнене від терористів ISIS

Урядові війська Іраку заявляють, що їм вдалося очистити стародавнє ассирійське місто Німруд від представників терористичної організації ISIS. Про це сьогодні, 13-го листопада, пише видання ВВС, передає replyua.net.
«Військовослужбовці 9-ї бронетанкової дивізії звільнили окуповане «Ісламською державою» місто Німруд. Підтвердженням цього є підняті над будівлями прапори Іраку», - розповіли іракські військові. Географічно Німруд знаходиться в 30-ти кілометрах на південний схід від міста Мосул. Наразі дане місто ще перебуває під контролем терористів ISIS, проте урядові війська Іраку також не здаються і продовжують вести бойові дії за звільнення даного населеного пункту.
Як відомо, Німруд знаходився під контролем терористичного угрупування ISIS протягом 2-х років. Навесні минулого року політики та історики різко засуджували «Ісламську державу» за те, що в її представники руйнували історико-культурні пам’ятки, які були збудовані ще у 13-му сторіччі до нашої ери. Проте в ISIS заявили, що храми та статуї – це фальшиві ідоли, які підлягають беззаперечному знищенню, не зважаючи на їхню історичну цінність. Наразі експерти встановлюють розміри завданих збитків.
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