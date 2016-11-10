Оппозиция в Турции уничтожена, - Reuters

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, националистические оппозиционные силы Турции «намекнули» сегодня, что они готовы поддержать конституционную реформу, предусматривающую расширение полномочий турецкого президента.
Лидер националистической оппозиционной партии Турции заявил сегодня, что его политическая сила не против предоставления Тайипу Эрдогану новых полномочий. Напоминаем, что в прошлом месяце правящая партия Турции, Партия справедливости, заявила, что в ближайшее время разработает и внесет в парламент законопроект, предусматривающий существенное расширение полномочий главы государства, что означает проведение в стране референдума.
Как сообщалось ранее, Эрдоган уже давно настаивал на необходимости таких изменений. Конституционная реформа предусматривает смену формы правления в Турции на форму правления, наиболее приближенную к тем, которые существуют в Соединенных Штатах Америки и Франции, то есть – президентскую республику. Ранее оппозиция опасалась, что такие изменения могут привести страну к авторитаризму, однако сегодня заявила, что «совершенно не против таких новелл конституционного законодательства, если их поддержит народ страны».
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