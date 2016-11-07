Наступление на Мосул приостановлено

Associated Press пишет, что наступательная операция иракского правительства была немного приостановлена в последние дни, в связи с началом боев в густонаселенных районах, при которых коалиционные войска не могут применять артиллерию и авиаудары – об этом передает replyua.net.
Сегодня основные бои были сконцентрированы в восточной части города, в результате которых погибли, по меньшей мере, 20 человек. Правительственным войскам удалось войти в город еще неделю назад, однако сейчас террористы отошли в самые густонаселенные районы, где возможности для нападения у иракских военных ограничены. «Тут проживает множество мирных граждан, и мы пытаемся их защитить», - заявил подполковник иракской армии Муханад аль-Тимими. Он добавил, что битва за Мосул – одна из самых сложных операций, в которых ему приходилось участвовать.
Гражданское население стремится покинуть Мосул, в то время как джихадисты препятствуют этому, используя мирное население в качестве живого щита, чем очень сильно ограничивают возможности коалиции, в первую очередь по проведению бомбардировок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter