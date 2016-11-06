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В Турции новый теракт: погибли двое детей

В Турции новый теракт: погибли двое детей
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, городе Ширнак в Турции сегодня прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 2 детей, еще несколько получили ранения.

Пресс-служба правительства Турции заявила, что это нападение было совершено экстремистами Рабочей партии Курдистана. Правоохранительные органы Турции выяснили, что бомба была заложена у проезжей части. Напоминаем также, что вчера в Ширнаке были задержаны парламентарии, являющееся представителями Демократической партии Народов. Эта политическая сила представляет интересы курдов. Также вчера теракт был совершен в Диярбакыре, ответственность за который тоже была возложена курдских боевиков. Позднее РПК также взяла на себя ответственность за это нападение.

Также Reuters сообщает, что сегодня в Стамбуле власти Турции запретили проведение демонстрации, направленной на освобождение арестованных курдских журналистов. Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы, разогнав около 100 демонстрантов в центре города. Ранее, в понедельник, в Стамбуле были задержаны журналисты, работавшие в прокурдском издании.

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