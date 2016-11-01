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Иракским войскам удалось захватить телевизионную станцию Мосула

Иракским войскам удалось захватить телевизионную станцию Мосула
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, иракские коалиционные войска ведут ожесточенные бои с джихадистами в восточной части Мосула, спустя три дня после того, как операция по штурму города перешла в новую фазу.

Reuters сообщает, что штурм Мосула, в котором проживают около 1,5 миллиона человек, сопровождается постоянными артобстрелами и бомбардировками. Ультраправые суннитские боевики пытаются удержать восточную часть города, используя местных жителей в качестве прикрытия. Бойцам элитного контртеррористического подразделения армии Ирака удалось сегодня отбить у джихадистов телевизионную станцию, - об этом заявил один из генералов иракской армии. «Это хороший знак для населения Мосула, потому что борьба за освобождение города от ИГИЛ началась и ведется успешно», - добавил он.

Иракские войска, поддерживаемые американскими военными и курскими повстанцами, осуществляют наступление и в других направлениях, поддерживая бои сразу на нескольких фронтах, однако военная операция на восточном направлении пока оказалась самой результативной. «Мы давим со всех сторон, чтобы облегчить въезд в город», - сообщил генерал-лейтенант иракской армии Абдул Вахаб аль-Саиди.

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