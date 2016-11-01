Турция стягивает к границе с Ираком танки и другие вооружения

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, турецкие войска стягиваются к границе с Ираком, подтверждая заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее в субботу.
Как сообщалось ранее, Турция заявила о своем намерении отстаивать иракский город Таль-Афар, если шиитские боевики попытаются его захватить. Reuters пишет, фотографии из военных источников показали длинную колонну транспортных средств, в том числе цистерн, аварийно-спасательных автомобилей и строительной техники на одном снимке дороги, ведущей к границе с Ираком. Предпринимая эти действия, Турция, фактически, вмешивается в проведение военной операции по штурму Мосула, поскольку город Таль-Афар в данный момент контролируется боевиками ИГИЛ, а шиитские ополченцы хотят их вытеснить. Действия Турции обоснованы тем, что этом городе, а также находящихся вблизи него селах, проживают множество этнических туркмен, исторически и культурно связанных с Турцией, и эти военные действия могут сильно им навредить. Кроме того, в провинции Сирнак, расположенной в 170 км от Таль-Афара, часто происходят столкновения между турецкими войсками и Рабочей партией Курдистана.
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