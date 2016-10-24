Несколько населенных пунктов Ирака освободили от ИГИЛ

Агентство Анадолу сообщает о том, что постепенно в Ираке вытесняют террористов ИГИЛ, и за несколько суток удалось освободить восемь населенных пунктов, информирует replyua.net. Заявление об освобождении иракских населенных пунктов сегодня поступило от командующего пешмерге (вооруженных сил Курдской автономии).
По его словам, вооруженным силам удалось освободить несколько населенных пунктов, а в настоящий момент пешмерге держат в окружении небольшой поселок Башика. Вчера бойцы пошли в наступление, окружив Башику, а также Наверан. Иракские войска активизировали наступления на позиции террористов «Исламского государства» 22 октября. Сначала под полный контроль армии перешел город Хамдания, который находится в двенадцати километрах к востоку от Мосула, так называемой «столицы» террористов. Боевики ИГИЛ держат под своим контролем Мосул уже на протяжении двух лет.
До августа 2014года в Хамдании преимущественно проживали христиане, однако сейчас в городе их практически не осталось. Хамдания имеет большое стратегическое значение, поскольку расположена на пересечении многих дорог в юго-восточной части от Мосула.
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