В Ираке начал действовать сухой закон

Власти Ирака подписали распоряжение о запрете на продажу спиртных напитков, а также о запрете на производство и импорт алкоголя, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
Как стало известно, в парламенте страны заявили, что эта мера полностью соответствует конституции Ирака, запрещающей принятие законопроектов, которые противоречат основным положениям ислама. Однако у нового законопроекта появились и противники – они утверждают, что парламентарии должны были учитывать не только пожелания мусульман, ведь в стране проживают религиозные меньшинства, в том числе и христиане, а власти страны не учли их права. Противники закона заявили, что обратятся в международные суды с жалобами. Впрочем, и без принятия закона алкогольные напитки приобрести в Ираке было довольно сложно.
К примеру, в ресторанах и отелях алкоголь предлагают очень редко, и спиртные напитки «доставали» только местные, которым известно о точках продажи. В Ираке алкоголь продают только очень небольшие магазины. Примерно также торгуют спиртными напитками и в Индии – алкоголь можно приобрести в специальных лавках, которые работают только в крупных городах.
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