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Битва за Мосул может полностью разрушить Ирак - эксперты

Битва за Мосул может полностью разрушить Ирак - эксперты
Как передает replyua.net со ссылкой на «Reuters», два года подготовки деморализованной армии могут закончиться долгими месяцами осады Мосула, который в итоге будет освобожден от джихадистов, однако окажется в руинах – такое мнение высказал американский военный эксперт.

Агентство пишет, что боевики «Исламского государства» основательно подготовились: заминировали здания и дороги, создали баррикады, выкопали во многих местах рвы и наполнили их горючими веществами, вырыли туннели, окопы и траншеи, а также продемонстрировали свою готовность использовать все 1,5 миллиона мирных жителей Мосула в качестве живого щита. По разным оценкам, в городе находятся от 4000 до 8000 джихадистов ИГИЛ, многие из которых готовы пожертвовать своей жизнью, став террористами-смертниками.

30 000 тысячная иракская армия, пользующаяся поддержкой США и других стран, начала наступление на Мосул с западного направления, однако все еще находится на подступах к городу. «Мосул нам обойдется несколькими месяцами усилий. Этот город захватить быстро не удастся», - заявил высокопоставленный американский чиновник в Ираке.

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