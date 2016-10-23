Турция готовится к бомбардировкам в Ираке

Анкара готова к тому, чтобы начать бомбардировки в северных районах Ирака, поскольку власти Турции не согласны с тем, что говорят в Соединенных Штатах и Ираке о шиитских силах и о курдах, которые также собираются участвовать в битве за террористическую столицу Мосул.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, сегодня такое заявление прозвучало от Бинали Йылдырыма, турецкого премьер-министра. По его словам, Анкара выражает обеспокоенность в связи с тем, как курды и шииты могут отнестись после освобождения города к суннитам, которые проживают в Мосуле. Премьер подчеркнул, что те обещания, которые дают Ирак и США, Анкару не удовлетворяют, и она не может оставаться равнодушной к происходящему, не может смотреть на массовые убийства в Мосуле.
Кроме того, по словам турецкого премьера, нужно ждать огромной волны беженцев, а также массовых столкновений на границе, поэтому Турция не намерена бездействовать и примет соответствующие меры. Напомним, что накануне премьер Ирака отверг предложение США о предоставлении туркам возможности принять участие в штурме Мосула.
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