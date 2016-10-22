Власти Германии выделяют финансовую помощь жителям Мосула

Немецкое издание DW сообщает о том, что власти Германии приняли решение выделить жителям осажденного иракского города Мосул 34 миллиона евро.
По информации replyua.net, сегодня об этом заявил Герд Мюллер, министр по вопросам экономического развития и сотрудничества. По словам немецкого министра, эти средства получат не только жители Мосула, который контролируется террористами, но и логистические центры в Ираке, занимающиеся распространением гуманитарной помощи среди населения. Германия не только выделит 34 миллиона, но и поможет с размещением внутренних беженцев и с предоставлением им качественной медицинской помощи. По словам Мюллера, нужно подготовиться к масштабной гуманитарной катастрофе, а также к массовому наплыву беженцев в соседнюю Турцию.
Совсем скоро начнутся бои за освобождение Мосула от террористов, и эксперты не исключают, что один из крупнейших городов Ирака покинут около двух миллионов человек. Пока стороны не могут договориться о том, кто и как сможет принимать участие в штурме Мосула, а Анкара считает, что этот город находится в зоне влияния Турции.
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