ISIS стратило 284 людини в іракському місті Мосул - ЗМІ

Терористи ISIS 20-го та 21-го жовтня поточного року вбили 284 людини на півдні Мосула. Серед вбитих є діти. Про це сьогодні, 22-го жовтня, повідомляє телевізійний канал CNN, посилаючись на власні інформаційні джерела в розвідці Іраку, передає replyua.net.
Згідно з даними телеканалу, терористи вбивали своїх полонених на протязі двох днів з 20-го по 21-ше жовтня. Спочатку вони використовували мирне населення міста в якості живого щита. Пізніше представники так званої «Ісламської держави» розстріляли всіх та за допомогою бульдозера згорнули всі тіла в одну яму. За словами співрозмовника, серед вбитих було декілька десятків дітей. Наразі ці дані попередні, і офіційного підтвердження поки що немає.
Як відомо, нещодавно в Сполучених Штатах заявляли, що терористи ISIS в Мосулі в якості живого щита можуть застосовувати мирне населення. Перед початком антитерористичної операції в Іраку бойовики забороняли населенню Мосула покидати територію міста. Про це розповідав глава Міністерства оборони Сполучених Штатів Джефф Девіс. За його даними, наразі в місті перебуває понад 1.4 мільйона мирних мешканців, які під погрозою смерті не можуть покинути окуповане місто.
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