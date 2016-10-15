ООН начала подготовку к возможному гуманитарному кризису в Мосуле

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, американское военное командование совместно с проамериканским правительством Ирака готовятся к масштабному наступлению на Мосул, находящийся под контролем «Исламского государства». По подсчетам ООН, эта битва будет самой масштабной за всю историю войны и может привести к гибели более чем 1 миллиона человек.
Агентство по делам беженцев ООН сообщало BBC, что ведомство и его партнеры готовятся иметь дело с ожидаемым гуманитарного кризисом. Они уже начали сооружение лагерей для размещения в них нуждающихся. Столь поздняя операция по захвату ключевого для боевиков ИГИЛ города должна начаться в следующем месяце – спустя более чем два года после того, как джихадисты захватили этот населенный пункт и провозгласили в нем халифата.
Ведомство ООН заявило также, что они готовятся к непредвиденным ситуациям разного рода, которые могут возникнуть, а также используют опыт, полученный в подобных операциях в прошлом. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке отметило, что жителям Мосула стоит оставаться в городе, несмотря на то, что будет проходить штурм. Дело в том, что на дорогах и улицах, пытаясь покинуть регион, они будут намного более уязвимы. В то же время, неизвестно, как долго продлиться битва за Мосул и существует ли вероятность повторения ситуации, сложившейся в Алеппо.
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