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Reuters: В битве за Мосул может погибнуть более 1 миллиона человек

Reuters: В битве за Мосул может погибнуть более 1 миллиона человек
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня группировки «Исламского государства», удерживающие Мосул, провели казнь 58 заговорщиков, намеревавшихся помочь правительственным силам и иракским службам безопасности захватить город.

По информации западного издания, целью заговорщиков было ослабление защиты Мосула «Исламским государством» во время предстоящего штурма города. Мосул является последним крупным оплотом «Исламского государства» в Ираке. До военного вторжения США, начатого в 2003 году, его население составляло около 2 миллионов человек, что как минимум в пять раз превышает численность населения любого другого города, контролируемого «Исламским государством».

Правительство Ирака заявляет, что массивный штурм Мосула может начаться уже в этом месяце при поддержке военно-воздушных сил США, курдских сил безопасности, а также шиитов и суннитов из нерегулярных формирований. Успешное наступление может обеспечить уничтожение иракской половины халифата. Однако, по мнению Организация Объединенных Наций, во время этой военной операции может начаться самый большой гуманитарных кризис в мире, сопровождаемый смертью более чем 1 миллиона человек.

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