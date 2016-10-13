Турция и Израиль совершат обмен дипломатическими миссиями в течение 10 дней

Информационное агентство Reuters сегодня передает, что Турция и Израиль заявили сегодня, что вышли на окончательный этап нормализации отношений, разорванных шесть лет назад. В течение ближайших десяти дней между двумя ближневосточными странами будет совершен обмен дипломатическими миссиями – об этом информирует replyua.net.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил сегодня, что появление в Турции посла Израиля – это заключительная и самая важная стадия нормализации отношений между странами. Также полос Турции появится в Израиле. Также он добавил, что страны не только урегулировали свои прежние конфликты, но и договорились об укреплении сотрудничества в сфере энергетики.
Напоминаем, что Турция стала одной из первых стран, признавших Израиль. Длительное время страны были связаны тесным экономическим и военным партнерством. Первое ухудшение отношений между Израилем и Турцией произошло в 2003 году. Спустя семь лет между странами произошел конфликт – израильские ВМС захватили турецкой судно Мави Мармара, пытавшееся прорвать блокаду в секторе Газа. Не способствовала нормализации отношений между странами и исламизация Турции, которая началась после прихода к власти президента Реджепа Эрдогана.
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