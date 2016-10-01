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Иран взял на вооружение копию американского дрона-убийцы, захваченного в 2011 году

Иран взял на вооружение копию американского дрона-убийцы, захваченного в 2011 году
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, вооруженные силы Ирана обнародовали новый дрон, являющийся «последним достижением военно-инженерного дела» Ирана. По их словам, летательный аппарат является точной копией американского военного беспилотника RQ-170, способного перевозить и сбрасывать бомбы.

Государственные СМИ Ирана сегодня заявили, что их дрон также способен перевозить бомбы, как и американский аналог, захваченный в Восточном Иране в 2011 году. Иранская модель беспилотника называется «Saegheh», что переводится как «молния». Он был представлен вниманию публики на выставке в качестве последнего достижения Революционной гвардии Ирана. Иранские военные сообщили: «Этот дальний беспилотник способен поразить четыре цели с помощью высокоточных смарт-бомб с высокой точностью». Демонстрация поражающих способностей дрона-убийцы проведена не была.

Идентичность иранской модели американскому оригиналу удалось установить благодаря фотографии, сделанной иранским информационным агентством пять лет назад – судя по изображению, Иран захватил беспилотник США модели RQ-170. Тогда, в 2011, Барак Обама лично попросил вернуть захваченный в плен дрон, приписанный к американскому контингенту, размещенному в соседнем с Ираном Афганистане. Тегеран в ответ заявил, что вернет дрон, если США извиняться за шпионаж в их стране, осуществленный с помощью беспилотного летательного аппарата. Извинения не последовали.

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