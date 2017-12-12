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Пономарь: «Разногласия, раздуваемые РФ между союзниками, перетрет геополитика»

Пономарь: «Разногласия, раздуваемые РФ между союзниками, перетрет геополитика»
На календаре – вторник, и эта неделя обещает быть спокойной, и новостей будет не очень много. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политический обозреватель Олег Пономарь.

«Геополитика перетрет мелкие разногласия, которые раздувает РФ в отношениях между союзниками: президент Польши Анджей Дуда завтра посетит Украину с официальным визитом. На весну: министр обороны Польши заявил, что были найдены доказательства, которые указывают на два взрыва на борту президентского самолета Ту-154М», - пишет Пономарь. Также обозреватель отметил и новость от «уставшей» Европы – Черногория и Албания, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, а также Норвегия присоединились к антироссийским санкциям, введенным из-за агрессии на востоке Украины.

Обозреватель добавил, что кассовые сборы от проката картины «Киборги» побили все рекорды. Они достигли десяти миллионов гривен, и на сегодняшний день картину посмотрели 107 тысяч зрителей. Кроме того, по словам Пономаря, ЕИБ и ЕБРР подписали с Украиной соглашения о привлечении 320 миллионов евро на строительство метро в Харькове.
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