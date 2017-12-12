Уфологи предупредили о нашествии пришельцев до конца 2017 года

До конца декабря этого года человечество может быть полностью уничтожено. Как информирует replyua.net, подобные заявления звучат от десятков уфологов, которые утверждают, что в этом месяце на Землю прилетят десятки или сотни инопланетных кораблей, и представители внеземных цивилизаций, скорее всего, будут настроены враждебно.
Уфологи и ранее прогнозировали атаку НЛО в конце текущего года, однако точную дату пока не называли. Сообщения на эту тему впервые появились еще в сентябре — тогда уфологи заявили, что к Земле стремительно приближаются сотни космических кораблей инопланетян и «рассчитали», что флот пришельцев достигнет нашей планеты в декабре.
Однако ученые считают иначе: многие соглашаются с уфологами в том, что внеземные цивилизации действительно существуют, но они находятся на расстоянии десятков и сотен световых лет, поэтому пришельцы или не могут долететь до Земли, или не могут поймать сигналы, идущие от нашей планеты. Сигналы с Земли будут идти до других планет очень долгое время, а, учитывая, что их начали посылать всего несколько десятилетий назад, представители других инопланетных цивилизаций узнают о существовании человечества нескоро.