валюта
СпецтемаБлогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Банки России, США и Великобритании были подвержены атаке русскоязычных хакеров

Банки России, США и Великобритании были подвержены атаке русскоязычных хакеров
Русскоязычными хакерами, представляющими группировку MoneyTaker, было осуществлено два десятка успешных атак на банки в России, США и Великобритании в течение шести последних месяцев. Как передает replyua.net, об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Group-IB. При этом подчеркивается, что в среднем размер ущерба после одной успешной атаки в США составляет 500 тысяч долларов.

Деятельность хакеров началась весной прошлого года. До последнего времени их атаки оставались незамеченными через использование инструментов, дающих возможность заметать следы. По мнению экспертов, возможны новые случаи хищений денег.

«MoneyTaker при организации атак пользуются общедоступными инструментами, благодаря чему процесс атрибуции инцидента становится сложным заданием. Кроме того, инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили два раза, что является подтверждением недостаточно качественного расследовании первого нападения. Наша команда впервые раскрывает связи всех обнаруженных нами 20 инцидентов, новые хищения не исключаются», — заявил Дмитрий Волков, руководитель департамента киберразведки Group-IB.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
10 дек 2017
25630

Блогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Как передает replyua.net, известный украинский журналист и блогер Андрей Капустин в своем блоге пишет о том, что президенту Украины, министру внутренних дел, генеральному прокурору, главе СБУ,

10 дек 2017
21278

Тимошенко и компания не захотели, чтобы паи стоили 10 тысяч долларов, поэтому сейчас они их уже скупают по 40 тысяч гривен

Если взять и перестать спорить с теми жителями сельской местности, которые были воспитаны в духе коммунизма, социализма еще в СССР, то хотелось бы спросить, что будет после них, что останется их

10 дек 2017
18947

Олешко: не сбылось, как говорил Подеревянский, до одного места за Саакашвили не вышло, вышла капля в море

Устраивать митинг на Майдане, ставить там партийную сцену за несколько штук баксов – неуважение к Небесной Сотни и погибшим. Почти четыре года никто не устраивал мероприятия на Майдане, но марионетки

10 дек 2017
10251

Настоящим, а не привезенным автобусами, сторонникам Михо не позавидуешь, – блогер

Как передает replyua.net, сегодня некоторые политологи и блогеры с восторгом рассказывали о том, что вот она настоящая революция, все только начинается, столько людей пришло поддержать Саакашвили и

10 дек 2017
10007

Блогер: митинг на Крещатике в прямом эфире транслировали российские телеканалы, включая одиозную «Звезду»

Российские СМИ все, как один выступили в поддержку Саакашвили. Одиозный телеканал «Звезда» назвал Семенченко и его отряд «ветеранами операции на Донбассе». Они уже резко перестали быть «фашистами»,

Последние новости

Журналист: раз уж Саакашвили объявил себя военнопленным, можно обменять его на Сенцова и Кольченко, или на Гриба

«У меня только три дня стаж. У Юли – три года. Но она так хорошо выглядит. Может, это все на пользу?», - Саакашвили

Блогер: если Михо военнопленный, то с кем он воюет, кто его враг? Вся власть, Порошенко или, может быть, Украина?

Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

Журналист: теперь понятно на какой «средний класс» опирается Саакашвили и его сторонники

Как выбрать цвет интерьера, чтобы не сойти с ума?

Саакашвили в зале суда назвал себя военнопленным

Не было сил на два фронта: Тука рассказал, что помешало Украине сохранить контроль над Крымом

Нусс: команда Саакашвили запустила в СМИ новую манипуляцию

«Дна нет»: Соцсети разгневал циничный поступок сторонников Саакашвили

Обработка стекла и зеркал: превращение в произведение искусства

Путин в Сирии объявил о победе и выводе войск РФ

Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Блогер: до выборов еще больше года, а Порошенко уже перед выбором – либо имидж государства, либо, привет анархия и страна 404

Украинский олигарх Курченко подал в суд на Порошенко

Монтажна піна — один із лідерів серед будівельної хімії

Сенсорный экран? Только оригинальный и сертифицированный

В Украине потребление антрацита сократится наполовину

Банки России, США и Великобритании были подвержены атаке русскоязычных хакеров

Санкции в действии: госкомпания России отказалась от контроля над энергосистемой Крыма

 Новости за день