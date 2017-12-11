Банки России, США и Великобритании были подвержены атаке русскоязычных хакеров

Русскоязычными хакерами, представляющими группировку MoneyTaker, было осуществлено два десятка успешных атак на банки в России, США и Великобритании в течение шести последних месяцев. Как передает replyua.net, об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Group-IB. При этом подчеркивается, что в среднем размер ущерба после одной успешной атаки в США составляет 500 тысяч долларов.
Деятельность хакеров началась весной прошлого года. До последнего времени их атаки оставались незамеченными через использование инструментов, дающих возможность заметать следы. По мнению экспертов, возможны новые случаи хищений денег.
«MoneyTaker при организации атак пользуются общедоступными инструментами, благодаря чему процесс атрибуции инцидента становится сложным заданием. Кроме того, инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили два раза, что является подтверждением недостаточно качественного расследовании первого нападения. Наша команда впервые раскрывает связи всех обнаруженных нами 20 инцидентов, новые хищения не исключаются», — заявил Дмитрий Волков, руководитель департамента киберразведки Group-IB.