Пономарь: «Кто смеется над анакондой и витриной – смейтесь дальше»

Олег Пономарь, политический обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует главные новости на этот час и отмечает, что те, кто смеется над его анакондой и Витриной, могут смеяться дальше, передает replyua.net.
«Трамп одобрил новые санкции в отношении России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Под санкции попадут российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет», - пишет Пономарь. По его словам, этот пакет санкций будет одиннадцатым или двенадцатым по счету, - в зависимости от того, когда Соединенные Штаты собираются его ввести, - в январе или феврале.
Также он отмечает, что премьер Литвы сделал заявление о том, что только слепой не может заметить реформы в Украине, и уже было сделано многое, а Литва продолжит поддерживать Украину. «Бонус новость: Торонто впервые в истории стал чемпионом МЛС. (МЛС - это североамериканская лига соккера или европейского футбола)», - добавил обозреватель.