Конец света в декабре! Календарь Майя подсказал точную дату апокалипсиса

Так, после того, как в 2012 году жизнь на Земле продолжалась, ученые сделали предположение, что календарь Майя неправильно был расшифрован, в результате чего конец света был «отложен». Теперь же исследователи утверждают, что населению нашей планеты стоит ожидать апокалипсиса уже совсем скоро – 21 декабря 2017 года.
Напомним, в 2015 году Zetatalks выразили убеждение, что в 2017 году, а точнее 21 декабря весь мир увидит Нибиру, которая в настоящее время является не больше, чем мифической планетой Солнечной системы, о которой якобы говорили еще древние вавилоняне. В настоящее время ученым сложно дать объяснение тому, что кривые хаотических событий 2012 и 2017 годов совпадают. Стоит также отметить, что сам Zetatalks является ресурсом с достаточно странной историей, но несмотря на это, их пророчества часто сбывались.