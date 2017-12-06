Пономарь: «Нужно снова поблагодарить США»

На календаре уже среда, и сегодня очень много новостей, заслуживающих внимания. Как передает replyua.net, об этом Олег Пономарь, политический обозреватель, пишет на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, главная новость – отстранение сборной России от участия в ОИ-2018. «Спасибо, США: США с 2013 помогли Украине выявить более 3 млрд долларов похищенных средств. США передали украинским морским пограничникам новое оборудование. Спасибо, Канада: Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца года. Канада продлила миссию своих военных инструкторов в Украине до Марта 2019 года», - пишет обозреватель.
По его словам, он хочет добавить ремарку по реакции Соединенных Штатов на вчерашние события. Пономарь пишет, что, если имеются доказательства, необходимо действовать в рамках законодательства – сначала повестка, потом предъявление обвинения, а затем уже суд.